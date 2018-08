Batshuayi op huurbasis naar Valencia 11 augustus 2018

Een marketingmatch. Valencia en Michy Batshuayi (24) passen wonderwel bij mekaar. De Spaanse club, met de vleermuis in het embleem, strikte Batsman op huurbasis, spits die op sociale media zijn Batman-imago (met vleermuis) gretig uitspeelt. De Rode Duivel wordt vandaag in Spanje voorgesteld. Chelsea stemde in met een verhuur, nadat Valencia 4 miljoen euro op tafel legde. In Londen valt te horen dat er in de overeenkomst geen optie tot aankoop is opgenomen, in Spanje wordt ingefluisterd dat ze Batshuayi aan het eind van het seizoen eventueel voor 50 miljoen euro kunnen overnemen. De aanvaller besloot bij Chelsea te vertrekken na een gesprek met nieuwe coach Sarri, die hem onvoldoende minuten kon garanderen. Eden Hazard start vandaag wellicht tegen Huddersfield. (KTH)

