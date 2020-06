Exclusief voor abonnees Batshuayi nu ook bankzitter in onderling oefenduel ENGELAND 08 juni 2020

Onderlinge oefenmatch bij Chelsea en toch niet mogen starten. Michy Batshuayi viel zaterdag buiten de 22 en dat was er aan te zien. Batsman baalt. Batshuayi heeft geen toekomst meer in Londen. Nog minder sinds de nakende komst van Duits international Timo Werner. Hij komt de voorlijn van The Blues versterken, waardoor de Rode Duivel vierde keus wordt. Met nog een jaar contract duwt Chelsea hem naar de exit. (KTH)