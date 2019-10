Exclusief voor abonnees Batshuayi niet van de bank, woensdag nieuwe kans 28 oktober 2019

Dinsdag nog de held in Amsterdam, zaterdag op Burnley niet van de bank. Het leven zoals het is Michy Batshuayi. Woensdag krijgt hij in de Carabao Cup tegen Manchester United een nieuwe kans. Maatje Christian Pulisic stal de show. 'Captain America' maakte de perfecte hattrick: goal met rechts, links en het hoofd. Na een aarzelende start heeft Chelsea onder Frank Lampard zijn flow gevonden. Vier uitzeges op rij met minstens drie gemaakte goals. Het transferverbod heeft ervoor gezorgd dat zijn talentvolle jongeren eindelijk een kans krijgen. Exponenten zijn Mason Mount, Tammy Abraham, Fikayo Tomori en Callum Hudson-Odoi. De geblesseerde Ruben Loftus-Cheek en Reece James zitten nog in de wachtzaal.

