Batshuayi naar Crystal Palace 01 februari 2019

Michy Batshuayi (25) wordt spitsbroeder van een andere Rode Duivel, Christian Benteke. Crystal Palace hapte laat op Deadline Day toe voor Batsman, nadat West Ham, Betis en Everton één voor één afgeknapt waren. Op zijn looneisen, fluisterden enkele clubs in - 200.000 euro per week. Op de huursom van 2,5 miljoen euro. Op het commissieloon van zijn agent - 1,1 miljoen euro. Batshuayi wachtte in Spanje ongeduldig af. Hij tekende zijn papieren bij Valencia in de loop van de avond af. Zijn huurcontract werd opgezegd. Het was een teken dat er iets te gebeuren stond. Zijn agent had contact met Tottenham, maar Chelsea wou enkel zaken doen met zijn grootste rivaal als er 45 miljoen euro op tafel kwam. Deal van de baan. Uiteindelijk heractiveerde Palace een oude piste. Zoals we op 22 december hier al schreven, wou Palace Batsman graag erbij. CEO Marina Granovskaia bood hem aan, maar coach Roy Hodgson bleef twijfelen. Uiteindelijk sprong Palace vergeefs op andere pistes. Veertig dagen later kwam het dus opnieuw bij Batshuayi uit. Kort voor middernacht werd het papierwerk afgerond. (KTH)

