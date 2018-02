Batshuayi meteen in basis verwacht 02 februari 2018

Michy Batshuayi (24) mag zich meteen opmaken voor zijn debuut. Borussia Dortmund speelt vanavond op Köln en coach Pete Stöger speelt met het idee om 'Batsman' meteen in de basis te droppen. "Hij is een harde werker en een gevaar in de zestien. Michy heeft gif in de schoenen en wil absoluut naar het WK. Wij denken dat hij perfect bij ons past." Batshuayi heeft ondertussen twee trainingen in de benen bij zijn nieuwe club. Op Chelsea klinkt het dat ze de Rode Duivel deze winter absoluut niet wilden verkopen. Omdat de opvolger van Antonio Conte volgende zomer wel eens iets in hem zou kunnen zien.