Exclusief voor abonnees Batshuayi met de U23 19 augustus 2019

00u00 0

Gisteren in Balenciaga-outfit en met hip hoofddeksel in de tribune, vandaag in actie met de U23 op Derby County. Het is het trieste lot van Michy Batshuayi bij Chelsea, nog altijd de derde keus van Frank Lampard. Olivier Giroud (basis) en Tammy Abraham (invaller) kregen opnieuw de voorkeur. Chelsea kon een furieuze start, onder aanvoering van de jonge Mason Mount, niet omzetten in een zege. Leicester pakte een verdiend punt. Lampard start met slechts een 1 op 6. (KTH)