Batshuayi mag zich (laatste keer) bewijzen

Michy Batshuayi (24) start vandaag voor Chelsea in de FA Cup tegen Norwich. Het kan zijn laatste match worden dit seizoen voor de Engelse kampioen. De spits stuurt nog altijd aan op een uitleenbeurt. Sevilla is zijn wensbestemming, maar Chelsea kan hem ook als glijmiddel gebruiken in de zoektocht naar een bijkomende aanvaller - West Ham wenst zonder alternatief niet mee te werken aan een transfer van Andy Carroll. "Michy moet spelen tegen Norwich", zegt Antonio Conte. "En daarna zullen we wel zien." Conte wond zich ook op in vragen over Eden Hazard. Die werd zaterdag vroeg gewisseld na een non-match, waarin niks hem lukte. "Mensen vergeten dat hij aan zijn enkel is geopereerd en de voorbereiding heeft gemist. Het is normaal dat hij zijn vorm niet kan vasthouden. Of hij met zijn wissels akkoord gaat, is niet belangrijk. Ik ben hier niet om spelers gelukkig te houden, wel om te winnen." Ook Charly Musonda zit vanavond in de kern. Ook Fiorentina denkt aan hem, aan een huur met aankooptie, maar Chelsea houdt voorlopig de boot af. De club wil hem liever in eigen land stallen. Musonda (21) geeft de voorkeur aan een nieuw buitenlands avontuur. Hij wil dringend meer aan spelen toekomen. Thibaut Courtois krijgt vanavond rust. (KTH)

