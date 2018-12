Batshuayi kopt Valencia ronde verder 05 december 2018

Dat het maar in de zestiende finales van de Copa del Rey en tegen derdeklasser Ebro was, zal Batsman worst wezen. Voor het eerst sinds 23 oktober heeft Michy Batshuayi nog eens gescoord voor Valencia - net voor het uur kopte hij een voorzet koeltjes binnen, het enige doelpunt van de match. Valencia had eerder al de heenwedstrijd gewonnen met 1-2. (NP)