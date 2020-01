Exclusief voor abonnees Batshuayi kan niet meer naar Aston Villa 08 januari 2020

00u00 0

Streep door de naam van Michy Batshuayi bij Aston Villa. De Engelse degradatiekandidaat, die Wesley (ex-Club) voor 8 maanden zag uitvallen, had de voorbije weken contact met Chelsea over een aantal overbodige spelers. Uiteindelijk opteerde Villa voor Danny Drinkwater. In de gesprekken met The Blues liet Villa ook de naam van Batshuayi vallen, maar die stond niet open voor een vertrek en Chelsea wil hem niet laten gaan als ze geen back-up hebben. Premier League-clubs kunnen maar twee spelers van clubs uit dezelfde afdeling huren. Die plaatsjes zijn nu ingenomen. Ook ex-speler Benteke is geen optie op Villa Park.