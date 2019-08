Exclusief voor abonnees Batshuayi in de kern bij Chelsea 24 augustus 2019

Veel wil het niet zeggen, maar Michy Batshuayi reisde gisteren wel mee af naar Norwich. Hij maakt deel uit van de 20-koppige selectie van Chelsea, maar of hij voor het eerst dit seizoen - in de Premier League althans - op de bank zit, beslist Frank Lampard pas vandaag. Maandag bij de U23 maakte Batsman een goeie indruk met een rabonapass en, belangrijker nog, twee goals en een assist. "Hij presteerde goed", zei zijn trainer. "Hij haalde uit de match wat wij nodig vonden. Extra scherpte en fitheid. Hij werkte hard. We hebben Michy hard nodig. Ik wil concurrentie voorin. Hopelijk kan hij deze lijn doortrekken." (KTH)