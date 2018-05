Batshuayi huppelt, dolt en dribbelt weer 24 mei 2018

Negen van de tien aanwezige Rode Duivels in Tubeke hebben gisteren getraind op het veld in Tubeke - alleen Jan Vertonghen volgde binnen een aangepast fitnessprogramma. Onder hen: een vleugje gepatenteerde humor, genaamd Michy Batshuayi. 't Is geen toeval dat uitgerekend zijn tanden zichtbaar zijn. De spits huppelt, dolt en dribbelt weer. Net op tijd verlost van zijn enkelletsel, halfweg april opgelopen bij Dortmund. Ideaal dus om er op het WK helemaal te staan. (NP)

