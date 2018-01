Batshuayi: geen transfer, wel in basis ONZE MAN IN ENGELAND 20 januari 2018

Zo snel kan het gaan. Voorlopig geen uitleenbeurt voor Michy Batshuayi (24), wel een basisplaats vanmiddag op Brighton. Nog maar de derde keer dit seizoen dat hij in de Premier League aan een wedstrijd mag starten. Coach Conte is geen fan van 'Batsman', maar heeft geen andere keus. Eerste spits Alvaro Morata is geschorst. En flankspeler Pedro, cruciaal om Eden Hazard als valse 9 uit te spelen, zit eveneens een schorsingsdag uit. Centraal op zijn middenveld ontbreken met Cesc Fabregas en Danny Drinkwater (beiden geblesseerd) zijn twee meest aanvallende krachten. Batshuayi speelt dus eerder uit noodzaak. Chelsea speurt nog altijd naar een oplossing voorin, zodat ze de Rode Duivel kunnen verhuren. Dinsdag staan er gesprekken met AS Roma op het programma over Edin Dzeko, maar de Bosniër zou liever in Rome blijven. Ook Christian Benteke (Crystal Palace) blijft een optie.

