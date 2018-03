Batshuayi en co in vieze papieren 09 maart 2018

00u00 0

Weinig vreugde en veel verdriet bij de enige twee overgebleven Belgen in de Europa League. Veel verdriet was er bij Michy Batshuayi, die na zijn supersonische start bij Borussia Dortmund nu het scoren lijkt verleerd. Hij verliet in de thuismatch tegen Red Bull Salzburg na 61 minuten het veld. Zonder goal en bij een 0-2-tussenstand. Meteen daarna scoorde Dortmund de aansluitingstreffer, maar een pijnlijk thuisverlies konden de Borussen niet vermijden.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN