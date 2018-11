Batshuayi doet Lukaku even vergeten 16 november 2018

Een heus mistgordijn, gisteren in het Koning Boudewijnstadion. En ook voetballend werd er lang veel gemist: tegen IJsland vonden de Rode Duivels pas in de 65ste minuut de netten. Batshuayi klaarde de klus en deed de afwezige Lukaku zo even vergeten. 1-0 en later ook de 2-0. Eerder troffen hij en Mertens al de paal. José Mourinho zag dat het goed was in de tribunes, al speelden 'zijn' Fellaini en Lukaku niet. Een punt tegen Zwitserland, zondag, volstaat voor de halve finales van de Nations League.