Batshuayi debuteert met goals en assist 03 februari 2018

Zo begint Batsman. Eerste match voor Borussia Dortmund, meteen in de basis tegen hekkensluiter FC Köln, meteen twee goals (2-3) en een assist. Droomstart. Zijn eerste was een typische spitsengoal. Afhaken in de klein rechthoek, stilstaan en koelbloedig afwerken op de voorzet van Toljan. Het vingertje zwaaide richting zijn nieuwe ploegmaat. Dankbaar. Op slag van rust verdubbelde Batshuayi de score, maar de vlag ging de lucht in. Hij stond nipt buitenspel. Schürrle zonderde hem na de pauze alleen voor Horn af, maar die pareerde zijn poging. Amper twee minuten na de gelijkmaker maakte hij dat goed. Goeie ren, harde uithaal vanuit een scherpe hoek. Bij de 2-2 ging hij niet vrijuit. Op de corner liet hij zijn man even los. Voor zijn passje voor de winner van Schürrle kreeg Batshuayi een assist achter zijn naam. We durven nu al verzekeren: Conte, die niet in hem geloofde omdat hij niet uitvoerde wat hij vroeg, krijgt maandag een vraag over zijn uitgeleende spits. (KTH)

