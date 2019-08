Exclusief voor abonnees Batshuayi blijft (voorlopig) bij Chelsea 16 augustus 2019

AS Roma informeerde. Toch is Michy Batshuayi, ondanks zijn status als derde spits, voorlopig niet geneigd te vertrekken bij Chelsea. In de Europese Supercup tegen Liverpool zat 'Batsman' wel in de kern, maar kwam hij niet van de bank. Concurrent Olivier Giroud startte. Die andere spits, Tammy Abraham, mocht invallen, maar miste de beslissende strafschop. In de omgeving van de Rode Duivel (25) valt te horen dat hij nog altijd wil strijden voor zijn plaats. Coach Frank Lampard zegt dat hij selecteert op basis van trainingsijver. Zou Batshuayi een tandje bij moeten steken? Omdat geen van de aanvallers tot nu toe overtuigde, blijft hij hopen op een eerlijke kans. Bovendien is Chelsea op dit moment niet zinnens om hem van de hand te doen. Afwachten wat er eind augustus nog gebeurt.

