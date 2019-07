Exclusief voor abonnees Batmobiel van 2 miljoen in de prak 15 juli 2019

De Batmobiel is dan toch niet onverwoestbaar. Afgelopen weekend is de omgebouwde Lamborghini van de Saudische broers Talal en Sultan Al Saud gecrasht in Tetegem, in de Franse Westhoek. Om een nog onbekende reden botste het opvallende voertuig met een prijskaartje van 2 miljoen euro met een andere wagen, waarna beide getakeld moesten worden. Gelukkig raakte niemand gewond. De broers zijn aan een tocht door Europa bezig en waren op weg naar Londen. Vorige week woensdag passeerden ze nog door Brussel, waar de politie hun Batmobiel aan de kant zette voor "een routinecontrole". De mannen bleken evenwel met alles in orde. (BLG/CMG)

