Bataille geschorst tegen Genk

Pech voor KV Oostende, dat het komende zaterdag in een cruciale match zonder sterkhouder Jelle Bataille moet stellen. "Als je wekenlang op vier kaarten staat, dan kan die vijfde wel eens vallen", aldus de rechtsachter. "Zeker als je tegenover Lamkel Zé staat, die graag dribbelt." Bataille mist Genk, maar is er dus wel zeker bij tegen Cercle op de slotspeeldag. Dat geldt niet voor aanvoerder Kevin Vandendriessche, die nog steeds op vier gele kaarten staat: "Daarom heeft de trainer mij gewisseld. Maar goed, als ik volgende week geel moet pakken, dan is het maar zo." (TTV)