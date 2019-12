Exclusief voor abonnees Bastien out met verrekking hamstring 18 december 2019

Zijn 2019 zit er in principe op. Samuel Bastien (23) liep tegen Anderlecht een verrekking in de hamstring op. De middenvelder van Standard is bijgevolg een paar weken buiten strijd. In de marge van die blessure bevestigde Preud'homme ook dat Anthony Limbombe (25) vervroegd terugkeert naar Nantes. De flankaanvaller - gehuurd met aankoopoptie -blesseerde zich begin oktober aan zijn knie. "Het is jammer dat hij ons verlaat, maar ik begrijp hem. Daarom heb ik ook mijn toestemming gegeven." Standard gaat niet op zoek naar een vervanger. De jonge Balikwisha - uitgeleend aan Cercle - komt mogelijk in januari al terug. (NP)