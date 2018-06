Bastien op weg naar Standard 06 juni 2018

De kans is reëel dat Samuel Bastien volgend seizoen voor Standard voetbalt. De 21-jarige middenvelder groeide op bij de jeugd van Anderlecht en speelde één keer voor het eerste elftal van paars-wit. Hij werd daarna uitgeleend aan Avellino en vertrok in de zomer van 2016 met een definitieve transfer naar Chievo Verona. Daar kwam hij het afgelopen seizoen 21 keer in actie. Standard onderhandelt momenteel met Chievo over de transfer van Bastien. Eens de clubs er onderling uit zijn, zou het snel kunnen gaan. (RN/FDZ)