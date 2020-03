Exclusief voor abonnees Bastien "Omstandigheden zaten niet mee" 09 maart 2020

"We hadden natuurlijk op een ander scenario gehoopt", baalde Samuel Bastien. "Maar laat me zeggen dat de omstandigheden niet mee zaten", verwees hij naar de rode kaart voor Vanheusden. "Neen, ik heb Zinho nog niet gesproken. Maar niemand maakt zo'n fout opzettelijk. Sneu voor hem en voor ons dat dit het feit van de match moest worden. Het is niet anders." Ook Bastien moest de andere feiten van de avond onder ogen nemen. Want zijn team verloor dure punten en ziet de concurrentie verder weglopen. "We moeten niet naar de anderen kijken, alleen naar onszelf. In play-off 1 kan alles zeer snel keren. Laat ons wel wezen. We hebben tegen een erg goed georganiseerd STVV gespeeld, hebben ook met tien tegen elf ervoor gevochten. Met die mentaliteit kunnen we iets. We moeten nu het hoofd rechten en er alles aan doen om de laatste wedstrijd bij Zulte Waregem te 'pakken'. Daarna kunnen we alles geven in die mooie play-off 1." (FKS)

