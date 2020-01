Exclusief voor abonnees Bastien en Dussenne trainen apart 06 januari 2020

Pittige tweede stagedag voor de Rouches. Gisterochtend werkten ze oefeningen af op balbezit, gistermiddag werd er na de loopoefening gewerkt in wedstrijdvormen. Afsluiten deden ze 's avonds na meer dan twee uur training met een stevige loopoefening. Veel tijd om te rusten was er met andere woorden niet. Michel Preud'homme kan in Marbella de terugronde in perfecte omstandigheden voorbereiden. Goede trainingsvelden, aangename temperaturen - alles piekfijn in orde. En een bijna volledige spelerskern. Enkel Noë Dussenne en Samuel Bastien trainden een hele dag apart. Beiden keren terug uit blessure en zijn onvoldoende fit. Bastien kan misschien later deze week aansluiten bij de groep. In de namiddag bleef Senna Miangue in het hotel. Hij was ziek. Afwachten of hij vanochten voldoende gerecupereerd is.

