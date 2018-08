Bastaardmojito 11 augustus 2018

00u00 0

Smaakt dit nu nog naar bier? Of toch vooral naar mojito? Onze smaakpapillen zijn er na hun ontmoeting met de nieuwe 'Maes Radler Mojito 0,0%' nog altijd niet uitgeraakt. De typische bieringrediënten zoals gerstemout en hop zitten wel in dit 'brouwsel', net als het muntaroma en limoensap die een mojito versterken. Maar in plaats van elkaar te versterken, lijken de bier- en mojito-ingrediënten alleen maar te botsen. Een goede raad: wie zin heeft in bier of mojito, grijpt beter naar the real stuff. Alleen als het opnieuw 36°C graden zou worden en er niets anders in de buurt is, zouden we dit opnieuw drinken. Prijs per blikje van 33 cl: 1,12 euro. (StV)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN