Exclusief voor abonnees Basket 25 juni 2019

Jean-Marc Jaumin gaat volgend seizoen aan de slag bij het Nederlandse Den Bosch. Hij volgt er Ivica Skelin (ex-Verviers, Leuven en Charleroi) op. Jaumin was tussen 2012 en 2014 al eens bij onze noorderburen aan de slag bij Den Helder. Vorig seizoen had hij Okapi Aalstar onder zijn hoede, maar daar werd hij in maart ontslagen