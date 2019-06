Exclusief voor abonnees Basketten met je zoontje, op z'n De Bruynes 17 juni 2019

00u00 0

Voor Kevin De Bruyne mocht het NBA-seizoen nog een paar weken langer duren. De Rode Duivel vertoeft in Griekenland voor een welverdiende vakantie met zijn gezin. Hij geniet met volle teugen en verliest er zijn humor niet bij. "Throwing my kid like a basketball, omdat we het NBA-seizoen missen", postte De Bruyne. Zoontje Mason Millian is alvast van geen kleintje vervaard.

