Basketbal 13 juli 2020

Na een lange quarantaine in Indianapolis is Julie Allemand met haar WNBA-team Indiana Fever eindelijk ook aangekomen op de IMG Academy in Bradenton, Florida. Indiana moest langer in afzondering omdat twee speelsters positief testten op het coronavirus. De 24-jarige Luikse is niet besmet. De Belgian Cat begint in principe op 25 juli aan haar eerste WNBA-seizoen. (VH)