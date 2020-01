Exclusief voor abonnees BASKETBAL 10 januari 2020

In Limburg United-Oostende staan twee (van de vier) coleiders over elkaar. In de eerste poulefase won United in de eigen Alverberg tegen de landskampioen (78-75). Voor Oostende begon 2020 met een knappe Europese zege tegen het Italiaanse Sassari. "In zo'n eerste match na een break draait het vaak om welk team het snelst zijn scherpte en ritme vindt", aldus Limburg-coach Brian Lynch. (RBE)