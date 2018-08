BASKETBAL 27 augustus 2018

00u00 0

Twee zeges voor de Belgian Cats tegen Griekenland dit weekend in hun voorbereiding op het WK, eind september in Tenerife. Zaterdag haalden de Belgen het met 68-63 van Griekenland, gisteren was het verschil groter: 86-72. Donderdag reizen de Cats naar Valencia voor een oefentoernooi tegen Spanje, Frankrijk en Letland, om vervolgens in eigen land nog Turkije (7 en 8 september) en Argentinië (14 en 16 september) partij te geven. Op het WK zijn de Belgische vrouwen ingedeeld in een poule met Spanje, Japan en Puerto Rico. (VH)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN