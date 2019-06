Exclusief voor abonnees Basketbal 14 juni 2019

00u00 0

Na twee buitenlandse stages oefenen de Belgian Cats nu ook in eigen land. In het Zuidpaleis in Brussel is vanavond, morgen en zondag een vierlandentoernooi gepland met Spanje, Canada en China als tegenstanders. Om 20.30u nemen de Cats het vanavond op tegen Europees kampioen Spanje. Bondscoach Philip Mestdagh kan voor het eerst een beroep doen op drie van zijn sterkhouders: Emma Meesseman, Julie Allemand en Kim Mestdagh sloten vorig weekend aan bij de nationale ploeg. Op 21 en 22 juni staan in Kortrijk nog 'uitwuifmatchen' tegen Italië op het programma voor de Cats op 23 juni afreizen naar Tsjechië, waar ze op het EK brons te verdedigen hebben

