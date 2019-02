BASKETBAL 22 februari 2019

Bondscoach Dario Gjergja start vandaag in Bergen zijn voorbereiding op de aankomende interland tegen IJsland (zondag 15u15 in Bergen). Voor de laatste interland in de prekwalificatie voor het EK 2021 - de Lions zijn al verzekerd van kwalificatie -maakte Gjergja gisteren zijn selectie bekend: Boukichou, Salumu, Kesteloot, Libert, Schwartz, Tumba, Bako en Vanwijn, aangevuld met Young Lions Casero, Akyazili, Lambrecht en Bleijenbergh. (RBE)