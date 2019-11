Exclusief voor abonnees Basketbal 02 november 2019

00u00 0

De Belgian Lions 3x3 werden door de FIBA startrecht verleend op het olympisch kwalificatietoernooi. Daar strijden 20 landen voor drie olympische tickets. De Lions starten in een loodzware poule met de VS, Litouwen, Zuid-Korea en Nieuw-Zeeland. Basketbal 3-on-3 is op de Spelen van Tokio 2020 voor het eerst een olympische discipline

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en steun Rode Neuzen Dag. Jouw eerste betaling gaat integraal naar Rode Neuzen Dag ✓ Steun Rode Neuzen Dag en word abonnee voor 27/11

✓ Slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Abonneer je nu