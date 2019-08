Exclusief voor abonnees Basketbal 20 augustus 2019

Nieuwe zege voor Emma Meesseman met Washington in de WNBA. In Indiana haalden de Mystics het met 68-107. Meesseman scoorde 11 punten in 18:40, nam 1 rebound, gaf 3 assists en zorgde voor 1 steal. Kim Mestdagh stond 6:15 op het parket, scoorde 2 punten, pakte 2 rebounds en gaf 3 assists. Washington is al zeker van de play-offs, die op 11 september beginnen. (VH)