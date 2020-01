Exclusief voor abonnees BASKETBAL 30 januari 2020

Verrassing bij Limburg United, waar de Amerikaanse flankspeler en 'bommenspecialist' Jared Wilson-Frame na onderling overleg zijn contract werd ontbonden. Wilson-Frame kon zich moeilijk vinden in het systeem van coach Brian Lynch. Jack Gibbs liep een spierscheur op en is een zevental weken out. United zal meer op de jeugd inzetten: