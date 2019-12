Exclusief voor abonnees Basketbal 19 december 2019

Geen problemen voor Emma Meesseman en Ekaterinburg gisteren in de Euroleague tegen Castors Braine. De Waals-Brabantse club kreeg een century (101-73) om de oren van de Russische titelverdediger. Meesseman was topscoorster met 23 punten in 22 minuten (3 op 3 driepunters). Ze nam ook nog 8 rebounds, gaf 2 assists en zorgde voor 1 steal. (VH)