Exclusief voor abonnees BASKETBAL 04 juni 2019

00u00 0

De Golden State Warriors hebben met een 104-109 uitzege bij Toronto Raptors het evenwicht in de NBA-finales hersteld. De stand is nu 1-1. Stephen Curry (23) en Klay Thompson (25) - die wel uitviel met een hamstringblessure - waren de scherpschutters voor de Warriors. Voor Toronto was Leonard goed voor 34 punten. (RBE)