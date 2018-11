Basketbal 27 november 2018

Niksa Bavcevic is de nieuwe coach van Charleroi. De 62-jarige Kroaat volgt Brian Lynch op, die het voorbije weekend wegens onregelmatige resultaten werd doorgestuurd. Bavcevic was al eerder coach in België bij Pepinster en Bergen en werd in 2003 en 2006 verkozen tot coach van het jaar. Bij Charleroi wordt Axel Hervelle herenigd met Bavcevic, de coach die hem klaarstoomde voor de Europese top