Basketbal 07 november 2019

Geen probleem voor Emma Meesseman en Ekaterinburg in de Euroleague: in Praag haalde de Russische titelverdediger het met 67-74. Meesseman was in 26 minuten goed voor een double double: 16 punten, 10 rebounds en 3 assists