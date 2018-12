BASKETBAL 20 december 2018

Emma Meesseman legde met Ekaterinburg met groot gemak Castors Braine over de knie in de Euroleague: 103-53. De Belgian Cat was goed voor 14 punten, 4 rebounds en 1 assist. Bij Castors nam Antonia Delaere 9 punten en 3 rebounds voor haar rekening. Hind Ben Abdelkader ging met Hatay dan weer met 85-71 onderuit bij het Russische Dynamo Kursk. Ben Abdelkader scoorde 13 punten, gaf 6 assists en nam 3 rebounds. (VH)

