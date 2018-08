BASKETBAL 29 augustus 2018

Dario Gjergja, de nieuwe Kroatische bondscoach van de Belgian Lions, heeft 14 spelers opgeroepen voor twee oefeninterlands tegen Estland in aanloop naar de kwalificaties voor het EK 2021. De opvallendste naam is de 18-jarige Noé Yassine Botuli. Kevin Tumba, Retin Obasohan, Thomas Akyazili en Jean-Marc Mwema ontbreken allen met blessures. Alex Libert wordt vader en laat eveneens verstek gaan. Ook Maxime De Zeeuw is er niet bij. Hij werd niet vrijgegeven door zijn nieuwe Spaanse club Monbus Obradoiro.

