Limburg United bestaat vijf jaar en vandaag is er in Park Molenheide een grote happening voorzien, waar enkele nieuwe spelers worden voorgesteld. Vanuit Finland is de eerste transfer een feit, want Jack Gibbs - ex-point-guard van Charleroi - komt het team van Brian Lynch versterken. Ook de Amerikaanse shooting guard Marcus Ginyard (32) komt naar Limburg. Hij was dit seizoen aan de slag in Roemenië en Polen (Arka Gdynia). (GGT)