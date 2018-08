Basketbal 21 augustus 2018

Antwerp Giants heeft zich versterkt met Jae'Sean Tate (22). De Amerikaanse vleugelspeler heeft een contract gekregen tot eind september. In zijn laatste seizoen aan de universiteit van Ohio State lukte Tate 12,3 punten en 6,2 rebounds. Tyler Kalinoski (Antwerp Giants) is vier weken out na een operatie aan de elleboog