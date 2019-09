Exclusief voor abonnees Basketbal 02 september 2019

00u00 0

Emma Meesseman (26) was tegen Dallas (85-91-zege) goed voor 19 punten, 7 rebounds, 7 assists en vooral: 4 blocked shots. Daarmee vestigde de Belgian Cat een nieuw clubrecord bij de Washington Mystics: met 178 blockshots stak ze de Amerikaanse Muriel Page (174) voorbij. Kim Mestdagh kwam niet tot spelen. Washington leidt in de WNBA en is op zijn minst zeker van de tweede plek. Door die ranking stoten ze meteen door naar de halve finales van de play-offs, die op 11 september beginnen

