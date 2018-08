BASKETBAL 28 augustus 2018

00u00 0

Limburg United meldt dat het de overeenkomst met de Amerikaanse forward Miles Bowman Jr. heeft moeten ontbinden omwille van medische redenen. In Duitsland liep Bowman Jr. een blessure aan de meniscus op en is voor langere tijd out. De club wenst Miles te danken voor zijn uitstekende houding en inzet de afgelopen periode en gaat nu haar tijd nemen om op zoek te gaan naar een waardige vervanger