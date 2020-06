Exclusief voor abonnees Basketbal 17 juni 2020

Pech voor Emma Meesseman. De Internationale Basketbalfederatie (FIBA) besliste om alle Europese competities die in maart waren stopgezet, niet meer te laten hernemen. Meesseman was met Ekaterinburg favoriet voor een vierde Europese clubtitel. Ze zou daarmee op gelijke hoogte zijn gekomen van Ann Wauters. Ook Belgian Cat Kim Mestdagh was met het Franse Carolo Basket nog in de running voor de EuroCup, net als Castors Braine