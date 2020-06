Exclusief voor abonnees Basketbal Sport kort 26 juni 2020

00u00 0

Met een 78-65- nederlaag tegen Malaga is Bilbao uitgeschakeld voor de kwartfinales. Het seizoen zit er dus op voor Quentin Serron, die 6 punten scoorde in 23 minuten. Ook volgend seizoen komt hij uit voor Bilbao. Sam Van Rossom verzekerde zich met Valencia al van een plek in die kwartfinales, hij speelt vandaag tegen het Gran Canaria van Manu Lecomte. Bij winst is ook Gran Canaria door naar de laatste acht van de Liga ACB

