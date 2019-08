Exclusief voor abonnees BASKETBAL 13 augustus 2019

00u00 0

Elias Lasisi, momenteel op zoek naar een nieuwe club, trainde maandagmorgen mee met Limburg United. Leander Dedroog (hamstrings) is één week out. Jack Gibbs (voet) kan nog niet voluit gaan op training. Nathan Kuta had een ongeval met de auto en kreeg even rust. (GGT)