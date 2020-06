Exclusief voor abonnees BASKETBAL 22 juni 2020

Emma Meesseman en Julie Allemand vertrekken deze week naar de States om daar het nieuwe WNBA-seizoen voor te bereiden. Allemand, de 23-jarige guard van de Belgian Cats, stapt morgen al op het vliegtuig, terwijl Meesseman donderdag naar Washington reist. Allemand zal op 24-25 juli met Indiana voor het eerst uitkomen in de WNBA, terwijl Meesseman (27) al aan haar zevende jaar toe is met de Mystics en een WNBA-titel te verdedigen heeft. Net als de NBA zal de WNBA op één locatie spelen, zonder publiek, in Bradenton, Florida. (VH)