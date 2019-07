Exclusief voor abonnees BASKETBAL 12 juli 2019

Headcoach Pascal Angillis van Charleroi is gelukkig met de komst van de Amerikaanse rookie Dererk Pardon (22), die actief was bij Orlando Magic in de NBA Summer League. Hij is een forward van 2m03. Kapitein Justin Cage (33) tekende bij voor een extra seizoen bij Bergen. (GGT)