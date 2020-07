Exclusief voor abonnees Basketbal 03 juli 2020

00u00 0

De Liga maakte de loting van de nieuwe speelformule voor de Beker van België bekend. De tien topklassers worden gekoppeld aan zes teams uit de Top Division One en Two, die verdeeld werden in vier groepen. De vier groepswinnaars stoten door naar de halve finales. Zowel de groepsfase (3x heen en terug) als de halve finales worden in 'back to back-weekends' afgewerkt. De finale vindt plaats op 21 maart in Vorst Nationaal. (RBE)