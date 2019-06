Exclusief voor abonnees BASKETBAL 03 juni 2019

00u00 0

Na het verrassend thuisverlies vrijdag tegen Malaga (78-85, Van Rossom 15 ptn en 7 ass) vermeed Valencia een vroege uitschakeling in de Spaanse play-offs met een 69-76-zege in duel 2. Van Rossom was goed voor 7 ptn en 5 assists